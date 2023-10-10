Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из нашей страны по "Путям солидарности" - через территории Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления главы Украинского государства на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге 10 октября.

"Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В "треугольнике" Украина - Молдова - Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что прежде всего - это экономическое развитие.

По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом "треугольнике".

"И уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", - подеркнул Зеленский.

Также он добавил, что подобный проект благоприятно повлияет на развитие бизнеса всех стран-участниц.

"И очень важно, что сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией стимулирует развитие бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов", - сказал глава государства.

Ситуация с экспортом на фоне зернового спора

Напомним 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

Недавно вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что правительство считает самыми перспективными для транзита аграрной продукции и соответственно развития инфраструктуры направления Румынии, Молдовы и Польши.

Добавим, що 20 сентября президент Зеленский заявил о том, что Украина с Румынией и Болгарией хотят увеличить транзит "Путями солидарности".