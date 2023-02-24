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Украина поднялась на две позиции в таблице коэффициентов УЕФА: что это изменит

Фото: Празднование "Шахтера" в Ренне (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Очередная еврокубковая неделя завершилась относительным успехом для украинских команд. В таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Украина поднялась на 14-е место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Ничья "Днепра-1" в Лиге конференций и победа "Шахтера" в Лиге Европы позволили улучшить ситуацию в футбольном рейтинге стран. Прогресс Украины в течение недели составил две позиции.

В начале недели Украина занимала 16-е место. Однако, результаты "спортклубовцев" и "горняков" принесли 0,4 балла в общую копилку. Теперь в активе Украины 29,300 баллов. Этот показатель позволил обойти Чехию и Норвегию и подняться на 14-е место. Эта позиция сохранит представительство в еврокубках на уровне пяти команд.

По итогам сезона 2022/23 Украина уже гарантированно не опустится ниже. Все прямые конкуренты в рейтинге потеряли представителей в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Более того, Украина сразится со Швейцарией за 13-е место. Тамошний "Базель" сыграет в 1/8 финала Лиги конференций.

Накануне "Шахтер" одолел "Ренн" на выезде в серии пенальти. В послематчевой лотерее голкипер "горняков" Анатолий Трубин парировал 3 удара бретонцев. Решающий одиннадцатиметровый реализовал новичок Кевин Келси.

К слову, ранее "Днепр-1" не обыграл АЕК Ларнака и завершил выступления в Лиге конференций.

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