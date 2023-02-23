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"Днепр-1" не смог дожать АЕК Ларнака и вылетел из еврокубков

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Кошице, Четверг 23 февраля 2023 21:37
"Днепр-1" не смог дожать АЕК Ларнака и вылетел из еврокубков Фото: "Днепр-1" не смог пробиться в 1/8 финала турнира (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между "Днепром-1" и АЕКом из Ларнаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, плей-офф, ответные матчи

"Днепр-1" – АЕК Ларнака – 0:0

"Спортклубовцы" активно начали поединок. Уже в дебюте дважды в эпицентре событий оказался Пихаленок. Сначала он из пределов штрафной пробил в руки киперу, а затем сместился от правого края к штрафной и пробил рядом со стойкой.

К середине тайма АЕК выровнял положение и организовал две полувозможности. После углового Лопеш пробил с полукруга штрафной над воротами. Затем Густаву принял мяч на отскоке на стандарте и нанес диагональный удар – Валеф контролировал ситуацию.

На старте второй половины "Днепр-1" не использовал стопроцентный момент. Это зимний новичок "спортклубовцев" Пеглоу решился на удар со средней дистанции слева от ворот. Голкипер киприотов Пирич среагировал и перевел мяч в штангу!

На 73-й минуте бразилец создал возможность забить для партнера. Пеглоу исполнил фланговый навес, а Гуцуляк головой подсек мяч в угол. Однако сфера пролетела в сантиметрах от створа ворот.

В финальные минуты "Днепр-1" пытался создать хоть что-то у владений АЕКа. Но отсутствие Довбика изрядно снизило атакующий потенциал команды Александра Кучера. В конце концов, штурм ворот "спортклубовцы" так и не организовали, так что не смогли пройти "желто-зеленых" и завершили дебютную еврокампанию.

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УЕФА Днепр-1
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