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Україна піднялася на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це змінить

Фото: Святкування "Шахтаря" в Ренні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Черговий єврокубковий тиждень завершився відносним успіхом для українських команд. У таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Україна піднялася на 14-те місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Нічия "Дніпра-1" у Лізі конференцій та перемога "Шахтаря" в Лізі Європи дозволили покращити ситуацію у футбольному рейтингу країн. Прогрес України за тиждень склав дві позиції.

На початку тижня Україна посідала 16-те місце. Однак, результати "спортклубівців" і "гірників" принесли 0,4 бали в загальну скарбничку. Тепер в активі України 29,300 балів. Цей показник дозволив обійти Чехію та Норвегію і піднятися на 14-те місце. Ця позиція збереже представництво в єврокубках на рівні п'яти команд.

За підсумками сезону 2022/23 Україна вже гарантовано не опуститься нижче. Усі прямі конкуренти в рейтингу втратили представників у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Більше того, Україна побореться зі Швейцарією за 13-те місце. Тамтешній "Базель" гратиме в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Напередодні "Шахтар" здолав "Ренн" на виїзді в серії пенальті. У післяматчевій лотереї голкіпер "гірників" Анатолій Трубін парирував 3 удари бретонців. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував новачок Кевін Келсі.

До слова, раніше "Дніпро-1" не переграв АЕК Ларнака та завершив виступи в Лізі конференцій.

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