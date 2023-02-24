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"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Ренн" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

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Ренн, Пятница 24 февраля 2023 00:50
"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Ренн" и пробился в 1/8 финала Лиги Европы Фото: "Шахтер" оказался сильнее "Ренна" (rmcsport.bfmtv.com)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой в лотерее одиннадцатиметровых завершился для донецкого "Шахтера" ответный матч плей-офф Лиги Европы 2022/23 против французского "Ренна" на выезде.

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига Европы, плей-офф, ответные матчи

"Ренн" – "Шахтер" – 2:1, пенальти – 4:5 (первый матч – 1:2)

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)

Со стартовых минут бретонцы взяли мяч под контроль. Выездное поражение заставило хозяев действовать активно и сразу генерировать опасность у ворот "горняков". Трубин начал работать на линии уже в дебюте, парировав удары Гуири и Спенса.

Вскоре двухминутку активности выдал Трюффер. Сначала он неудачно приложился с угла штрафной после передачи Доку. А впоследствии из пределов штрафной бил в ближний, но вратарь "Шахтера" справился с ударом защитника.

Украинский гранд отодвинул игру от собственных ворот поближе к середине тайма. А на 22-й минуте "горняки" даже забили после стандарта. Во время углового Бондаренко сбросил мяч на Траоре в район вратарского, откуда буркиниец отправил сферу в сетку. Но после видеоповтора судейская бригада гол отменила из-за фол.

До перерыва "Ренн" создал еще две возможности забить с участием Майера. Хавбек после передачи Гуири проверил бдительность Трубина выстрелом под перекладину – сэйв кипера. А в добавленное арбитром время чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть фланговый прострел Трюффера.

Но на старте второго тайма "Ренн" открыл счет. Опасность снова пришла с фланга. Уже в пределах штрафной Гуири протолкнул слева на Токо Экамби, который в ближнем бою пробил голкипера ударом в ближний угол – 1:0.

"Красно-черные" попытались сразу развить успех. Вот Доку пробил рядом со стойкой на входе в штрафную. Впоследствии Бондарь отчаянно заблокировал удар Калимуэндо после передачи того же Доку.

"Шахтер" во второй половине имел минимум две полувозможности. На 66-й минуте Конопля на дальней стойке не смог переиграть вратаря после фланговой передачи. В свою очередь под занавес основного времени Сикан не успел на перспективный прострел Зубкова.

Бретонцы попытались устроить финальный штурм во избежание овертайма. Однако, Трюфферу с дальним ударом не хватило точности. Выстрел же Те на 90+1-й минуте отразил Трубин. Пришлось играть дополнительные 30 минут.

В дополнительное время команды пытались зря не рисковать. Первая 15-минутка практически прошла без моментов. А вот в дебюте второй "Ренн" шокировал молниеносным атакующим выпадом – Доку с правого края штрафной отдал на Салаха, и тот отправил мяч в пустые ворота.

Казалось, что "горняки" отыграться уже не смогут. Однако "красно-черные" слишком самоуверенно отдали инициативу "Шахтеру". Мол, попробуйте теперь нам забить. Команда Игора Йовичевича вызов приняла и с помощью центрбека "Ренна" Белосяна сравняла общий счет – на 119-й минуте Судаков прострелил, а защитник срезал в свои ворота.

Настал черед серии пенальти. Трубин взял удары Доку и Мелинга, но Бондарь (мимо) и Сикан (поперечина) своими промахами вернули бретонцев в игру. Лотерея перешла в режим "до первой неудачи". Вратарь "Шахтера" парировал выстрел Угочукву, а зимний новичок Келси точным ударом вывел дончан в 1/8 финала!

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