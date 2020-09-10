Україна зайняла останнє місце за рівнем економічної свободи в Європі

Фото: почесний караул біля Верхоної ради (Pіxabay)

За рівнем економічної свободи Україна більш схожа на Пакистан та Таджикистан, ніж на європейські країни

Україна піднялася на сім позицій з 138 на 131 місце у рейтингу "Економічна свобода у світі - 2020". Але все ще залишається у найбільш економічно невільній групі, і є там єдиною європейською країною.

Поро це свідчать дані щорічного звіту, який підготував Fraser Institute.

Як зазначається в публікації, найвищим рівень економічної свободи України був у 2011 і 2012 роках, але за всю свою історію країна жодного разу не покидала групу найбільш економічно невільних країн. Сусідами по рейтингу України є Пакистан (129), Туніс (130) та Таджикистан (132).

fraserinstitute.org

Традиційно, світовий рейтинг очолили Гонконг та Сінгапур, а на останньому місці опинилась Венесуела.

Грузія незмінно перебуває в групі найвільніших країн з 2005 року (за винятком 2009 року). У свіжій версії рейтингу вона займає 8 місце у світі.

Польща до 2004 року перебувала у третій групі, а після цього піднялася до другого квартилю (переважно вільні країни), де перебуває і зараз. Однак її позиції погіршились, з 59 на 77 місце у рейтингу.

РФ тривалий час вважалася однією з найбільш економічно невільних країн світу. Однак у 2004 році ситуація дещо покращилась і, як результат, вона перейшла з четвертого квартиля у третій, де і залишається до сьогодні (89-те місце у світі).

Взірцем серед пострадянських країн є Естонія, вона незмінно перебуває в економічно найвільнішій групі з 2000 року. А стартувала вона в рейтингу з другого квартиля (переважно вільні країни) у результаті ліберальних реформ, проведених у 90-ті роки.

Видання 2020 року базується на даних 2018 року і вимірює економічну свободу (рівень особистого вибору, можливість виходу на ринки, захист приватної власності, верховенство права, тощо), аналізуючи політичні рішення та інституції 162 країн та територій.

Нагадаємо, у рейтингу економічної свободи фонду Heritage Україна піднялася на 13 пунктів, посівши 134 місце з можливих 180.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна піднялася у світовому рейтингу щастя. Так, на кінець 2019 року, 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали, своє життя нещасливим.