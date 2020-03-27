Україна піднялася у глобальному рейтингу економічної свободи

Фото: колаж (РБК-Україна)

При цьому Україна посіла останнє місце в Європі

У рейтингу економічної свободи Україна піднялася на 13 пунктів, посівши 134 місце з можливих 180. Про це йдеться в дослідженні, складеним фондом Heritage.

Так, Україна з 54,9 балами розмістилася між Беніном і Пакистаном. При цьому в Європі Україна вкотре поспіль вважається однією з найбільш економічно невільних країн.

Фото: Україна посіла останнє місце в Європі (heritage.org)

Найбільш вільною у цьому ключі Фонд оголосив Ірландію та Швейцарію. Також окремо відзначені зусилля Великобританії.

"Індекс економічної свободи в Сполученому Королівстві знову виріс і відображає надзвичайно ефективне ведення бізнесу і сприятливе інвестиційне середовище в країні. Країна має всі можливості для розширення своїх глобальних торговельних відносин", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітичного центру Fraser Institute, півроку назад Україна також займала останнє місце у рейтингу економічної свободи в Європі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна піднялася у світовому рейтингу щастя. Так, на кінець 2019 року, 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали, своє життя нещасливим.