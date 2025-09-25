ua en ru
Украина поднялась на 143-е место в рейтинге экономической свободы

Украина, Четверг 25 сентября 2025 14:20
UA EN RU
Украина поднялась на 143-е место в рейтинге экономической свободы Фото: Украина улучшила позиции в рейтинге экономической свободы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина сохраняет низкие позиции в рейтинге экономической свободы в мире, но продемонстрировала незначительный рост

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный рейтинг Economic Freedom of the World 2025 от Fraser Institute.

Украина в мировом рейтинге

Украина заняла 143-е место среди 165 стран и территорий. В прошлом году страна была на 150-й позиции.

Рейтинг отражает данные за 2023 год, когда Украина уже жила в условиях полномасштабной войны. Авторы отмечают, что военные конфликты традиционно сопровождаются снижением уровня экономической свободы.

Основные показатели

Экономическая свобода оценивается по пяти направлениям: размер правительства, верховенство права и защита собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли и регулирование бизнеса и рынка труда.

В 2023 году Украина показала следующую динамику:

Размер правительства: снижение с 5,83 до 5,80 (128-е место)

  • Правовая система и права собственности: снижение с 4,58 до 4,57 (108-е место)
  • Доступ к надежным деньгам: рост с 4,68 до 5,26 (143-е место)
  • Свобода международной торговли: снижение с 6,05 до 5,99 (132-е место)
  • Регулирование бизнеса и рынка труда: снижение с 4,67 до 4,58 (150-е место)

Влияние войны

Авторы исследования отмечают, что полномасштабная война ограничивает экономические возможности и усиливает централизацию экономики. "Уверенно можно сказать, что война вредит экономической свободе", - говорится в отчете.

По их словам, милитаризованные конфликты идут рядом с низким уровнем экономической свободы. Централизованные экономические модели чаще склонны к ведению войны против соседей.

Мировой контекст

Первое место в мире по уровню экономической свободы сохранил Гонконг, далее следуют Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и США. Худшие показатели зафиксированы у Венесуэлы, Зимбабве, Судана, Алжира, Ирана и Мьянмы.
В целом средний уровень экономической свободы в мире снижается уже четвертый год подряд после пика 2019 года.

Напомним, в 2020 году Украина находилась на 131-м месте в рейтинге Economic Freedom of the World

В рейтинге экономической свободы фонда Heritage Украина находилась на 134 месте из возможных 180.

