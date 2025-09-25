Україна піднялася на 143-тє місце в рейтингу економічної свободи

Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі, але продемонструвала незначне зростання

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний рейтинг Economic Freedom of the World 2025 від Fraser Institute.

Україна у світовому рейтингу

Україна посіла 143-тє місце серед 165 країн та територій. Торік країна була на 150-й позиції.

Рейтинг відображає дані за 2023 рік, коли Україна вже жила в умовах повномасштабної війни. Автори відзначають, що військові конфлікти традиційно супроводжуються зниженням рівня економічної свободи.

Основні показники

Економічна свобода оцінюється за п’ятьма напрямами: розмір уряду, верховенство права та захист власності, доступ до надійних грошей, свобода міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу й ринку праці.

У 2023 році Україна показала таку динаміку:

Розмір уряду: зниження з 5,83 до 5,80 (128-ме місце)

Правова система та права власності: зниження з 4,58 до 4,57 (108-ме місце)

Доступ до надійних грошей: зростання з 4,68 до 5,26 (143-тє місце)

Свобода міжнародної торгівлі: зниження з 6,05 до 5,99 (132-ге місце)

Регулювання бізнесу та ринку праці: зниження з 4,67 до 4,58 (150-те місце)

Вплив війни

Автори дослідження наголошують, що повномасштабна війна обмежує економічні можливості та посилює централізацію економіки. "Впевнено можна сказати, що війна шкодить економічній свободі", - йдеться у звіті.

За їх словами, мілітаризовані конфлікти йдуть поруч із низьким рівнем економічної свободи. Централізовані економічні моделі частіше схильні до ведення війни проти сусідів.

Світовий контекст

Перше місце у світі за рівнем економічної свободи зберіг Гонконг, далі йдуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США. Найгірші показники зафіксовані у Венесуели, Зімбабве, Судану, Алжиру, Ірану та М’янми.



Загалом середній рівень економічної свободи у світі знижується вже четвертий рік поспіль після піку 2019 року.