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Украина под атакой "Шахедов": в каких областях уже заметили российские дроны

Украина, Четверг 15 августа 2024 22:36
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Украина под атакой "Шахедов": в каких областях уже заметили российские дроны Фото: Россия атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, запустили свои ударные дроны "Шахед" по Украине. Известно, что они летят с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе уже фиксируют в Сумской области. Они двигаются в направлении Полтавской области.

Украина под атакой &quot;Шахедов&quot;: в каких областях уже заметили российские дроны

Военные Воздушных сил сообщили, что вражеские дроны уже в пригороде Полтавы.

Напомним, что сегодня вечером во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы.

Заметим, что минувшей ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Враг выпустил по Украине 29 "Шахедов" и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

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