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Україна під атакою "Шахедів": у яких областях вже помітили російські дрони

Україна, Четвер 15 серпня 2024 22:36
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Україна під атакою "Шахедів": у яких областях вже помітили російські дрони Фото: Росія атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, запустили свої ударні дрони "Шахед" по Україні. Наразі відомо, що вони летять з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе вже фіксують у Сумській області. Вони рухаються у напрямку Полтавської області.

Україна під атакою &quot;Шахедів&quot;: у яких областях вже помітили російські дрони

Військові Повітряних сил повідомили, що ворожі дрони вже в передмісті Полтави.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи.

Зауважимо, що минулої ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Ворог випустив по Україні 29 "Шахедів" та три керовані авіаційні ракети Х-59.

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