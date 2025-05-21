РФ выпустила по Украине более 70 дронов с трех направлений: как сработала ПВО
Россия атаковала Украину более 70 беспилотниками с трех направлений. Противовоздушная оборона уничтожила большинство дронов и отразила атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 21 мая Россия осуществила массированное воздушное нападение 76 беспилотниками Shahed и имитаторами различных типов с направлений Курск, Орел и Брянск.
Как сообщили Силы обороны Украины, эффективно отбили атаку: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы обезвредили большинство дронов.
По состоянию на утро 21 мая противовоздушная оборона Украины сбила 63 вражеских беспилотника - 22 уничтожены огневыми средствами, еще 41 потерян из-за подавления систем РЭБ.
В результате атаки пострадали Харьковская и Сумская области.
Атака на Украину
Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая, в результате которого погибли шесть военнослужащих и более десяти получили ранения.
По информации , трагедия произошла во время проведения учебных занятий в воинской части. Командование Нацгвардии вместе с правоохранителями начало расследование инцидента и предоставит правовую оценку действиям должностных лиц.
Известно, что ранее были разработаны четкие алгоритмы действий для личного состава на случай воздушных атак, а также меры для избежания скопления военных и нарушений безопасности, однако это не предотвратило трагедии.
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