РФ выпустила по Украине более 70 дронов с трех направлений: как сработала ПВО

Россия атаковала Украину более 70 беспилотниками с трех направлений. Противовоздушная оборона уничтожила большинство дронов и отразила атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на утро 21 мая противовоздушная оборона Украины сбила 63 вражеских беспилотника - 22 уничтожены огневыми средствами, еще 41 потерян из-за подавления систем РЭБ.

В ночь на 21 мая Россия осуществила массированное воздушное нападение 76 беспилотниками Shahed и имитаторами различных типов с направлений Курск, Орел и Брянск.

Атака на Украину

Россия нанесла ракетный удар по стрельбищу в Сумской области 20 мая, в результате которого погибли шесть военнослужащих и более десяти получили ранения.

По информации , трагедия произошла во время проведения учебных занятий в воинской части. Командование Нацгвардии вместе с правоохранителями начало расследование инцидента и предоставит правовую оценку действиям должностных лиц.

Известно, что ранее были разработаны четкие алгоритмы действий для личного состава на случай воздушных атак, а также меры для избежания скопления военных и нарушений безопасности, однако это не предотвратило трагедии.

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