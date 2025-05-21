Сумы частично без света, есть пожары и пострадавший: названы последствия удара "Шахедов"

В Сумах из-за российской дроновую атаку в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря и Сумскую ОВА .

Утром и.о. Сумского городского головы в видеообращении рассказал, что под российскую воздушную атаку попали два предприятия на территории города. Для ударов враг применил ударные беспилотники типа "Шахед".

По словам Кобзаря, фиксировались 5 попаданий на одном из объектов, а по другому - было 2 "прилета".

Также сообщается, что данных о возможных пострадавших или погибших нет. На местах работают "все необходимые службы".

Между тем глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что предварительно в городе известно об одном пострадавшем человеке.

Он отметил, что утром Сумы были под атакой российских БПЛА.

"Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач. В результате ударов возникли пожары", - сообщил чиновник.

Руководитель ОГА добавил, что часть областного центра - обесточена.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", - рассказал он.

В Сумской ОГА показали фото последствий дроновой атаки врага на город, в частности - сильный пожар.