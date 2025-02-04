РФ ударила по грузовику в Днепропетровской области, есть погибший (фото)
Российская армия вечером вторника, 4 февраля, атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. Известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в результате атаки дрона один человек погиб, еще один травмирован.
"Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля. На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле", - сообщили в ГСЧС.
Также известно о еще одном пострадавшем, который был госпитализирован в больницу.
Ночная атака по территории Украины
Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.
Также россияне обстреляли Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.
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