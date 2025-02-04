ua en ru
Вт, 04 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ ударила по грузовику в Днепропетровской области, есть погибший (фото)

Вторник 04 февраля 2025 19:50
UA EN RU
РФ ударила по грузовику в Днепропетровской области, есть погибший (фото) Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером вторника, 4 февраля, атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате атаки дрона один человек погиб, еще один травмирован.

"Сегодня вечером на автодороге вблизи села в Синельниковском районе в результате попадания дрона произошло возгорание грузового автомобиля. На месте происшествия погиб мужчина, который находился в автомобиле", - сообщили в ГСЧС.

Также известно о еще одном пострадавшем, который был госпитализирован в больницу.

Фото: последствия атаки в Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

Также россияне обстреляли Черкасскую область, там зафиксировано попадание в предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
Зеленский об оттягивании вступления Украины в НАТО: дайте нам ядерное оружие и ракеты
DAILY
"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы