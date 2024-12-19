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В Кривом Роге раздался взрыв, оккупанты попали ракетой в жилой дом

Кривой Рог, Четверг 19 декабря 2024 23:13
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В Кривом Роге раздался взрыв, оккупанты попали ракетой в жилой дом Иллюстративное фото: в Кривом Роге прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге (Днепропетровская область) вечером 19 декабря был слышен взрыв. В сторону города двигалась скоростная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Военные информировали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юго-восточного направления

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога!" - говорится в объявлении Воздушных сил около одиннадцати часов вечера.

Одновременно с этим в сети появились сообщения о звуке взрыва, который был слышен в районе Кривого Рога.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Возможны повторные выходы. Берегите себя!" - заявил Вилкул.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram подтвердил вражескую атаку на Кривой Рог.

"Кривой Рог. Опять громко. До отбоя находитесь в безопасных местах", - заявил чиновник.

В Кривом Роге раздался взрыв, оккупанты попали ракетой в жилой дом

Обновлено: россияне попали в жилой дом

Позже руководитель Совета обороны Кривого Рога рассказал о "прилете" в жилой дом.

"Все на месте. Все работаем. Снова в жилой дом. Твари", - написал он.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, этот обстрел Кривого Роза с применением баллистики состоялся почти ровно через сутки после прошлой атаки. Так, вчера, 18 декабря, после одиннадцати часов вечера в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне сообщений военных об угрозе баллистики.

В Воздушных силах информировали о фиксации движения по меньшей мере двух скоростных целей в сторону города.

После взрывов стало известно, что вокруг Кривого Рога фиксируют отключения электропитания. Также местные власти рассказали о развертывании для граждан Штаба помощи.

Уже утром 19 декабря сообщалось, что в Кривом Роге в результате ракетной атаки фиксируются повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Среди пострадавших объектов - больница и многоэтажки. Местные власти информировали, что в результате вражеского удара была остановлена ​​одна из котельных.

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Кривой Рог Взрыв Ракетная атака
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