Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов деблокировали людей, среди них подросток

В Кривом Роге после российского ракетного удара, нанесенного врагом вечером 19 декабря, ведутся аварийно-спасательные работы. Удалось деблокировать из-под руин здания двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Чиновник рассказал, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу был разбит двухэтажный дом.

Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину", - передал глава ОВА.

Кроме того, проинформировал Лысак, в городе также были побиты окна в 10-этажке.

"Детали выясняем", - добавил чиновник.

Обновлено: пострадали 3 человека

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате российского ракетного удара в Кривом Роге был частично разрушен 2-этажный многоквартирный жилой дом.

"Предварительно, пострадали 3 человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку", - говорится в заявлении чрезвычайников.

Кроме того, в ГСЧС рассказали, что поисковые и аварийно-спасательные работы в городе были завершены.

Чрезвычайники также обнародовали фото с места "прилета" в Кривом Роге из-за российского ракетного удара.

Российские удары по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге вечером 19 декабря прогремел взрыв во время ракетной атаки со стороны российских захватчиков. В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики в этот момент. В сторону города двигалась скоростная цель.

Позже руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о попадании в жилой дом.

Отметим, что данный обстрел Кривого Роза с применением баллистики состоялся практически через сутки после прошлой атаки. Вчера вечером, 18 декабря, в Кривом Роге также прозвучали взрывы на фоне угрозы баллистики.

После вражеской атаки 18 декабря вокруг Кривого Рога фиксировали отключения электропитания. Позже стало известно, что в городе были повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Среди пострадавших объектов была больница и многоэтажки.