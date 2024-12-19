В Херсонской ОВА предупредили жителей о возможности массированных обстрелов ночью

Российские оккупанты могут нанести массированный артиллерийский удар по Херсонской области этой ночью. Жителям советуют позаботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram .

"Ночью возможны массированные артиллерийские удары по временно оккупированному левому берегу. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности родных!" - добавил Прокудин.

Он отметил, что российские оккупанты обстреляли управляемыми авиабомбами село Садовое и поселок Антоновка.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты продолжают контролировать левобережье Херсонской области. Это позволяет им обстреливать правобережную часть региона при помощи артиллерии, атаковать ее FPV-дронами и не только.

Также, как узнали недавно партизаны АТЕШ, российским офицерам якобы приказали готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области. На этом фоне в рядах оккупантов началась паника.

За несколько дней до этого партизаны отмечали, что россияне намеренно ломают свои лодки, чтобы не участвовать в штурмах островов на Днепре.

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