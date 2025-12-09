ua en ru
Украина первой испытает новую чешскую ракету, способную долететь до Москвы

Чехия, Вторник 09 декабря 2025 11:13
Украина первой испытает новую чешскую ракету, способную долететь до Москвы Иллюстративное фото: Украина первой испытает новую чешскую ракету (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Чешская компания LPP разработала новую дальнобойную крылатую ракету Narwhal, которая уже проходит испытания. В дальнейшем ее планируют передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Aktualne.

По данным издания, финальный этап тестирования состоится в Украине - оружие передадут для проверки в боевых условиях против российской армии. Первое боевое применение предварительно запланировано на январь-февраль 2026 года, а уже в марте в Чехии могут начать серийное производство.

В то же время, по оценкам аналитиков Defense Express, Narwhal способна поражать цели на расстоянии до 680 км - этого достаточно, чтобы доставать до Москвы или авиабазы стратегических бомбардировщиков Энгельс. Ракета имеет скорость до 750 км/ч и оснащена 120-килограммовой боевой частью, что существенно превышает мощность "Шахедов" (50-90 кг).

Фото: ракета Narwhal (Narwhal LPP Fima_lpp.com)

Кроме GPS и инерционной системы, Narwhal имеет визуальную навигацию, что позволяет работать даже в условиях активной работы российских систем РЭБ. Размеры ракеты составляют 4 метра в длину, размах - 2,6 м, масса - 260 кг. Запуск возможен с катапульты, со взлетно-посадочной полосы или даже дороги, а также с применением твердотопливного ускорителя.

Аналитики отмечают, что по ряду параметров Narwhal превосходит американские дальнобойные ракеты Barracuda 500M, в частности, по навигации, частично дальности и мощности боевой части (45-85 кг у Barracuda - ред.). В то же время американская ракета имеет преимущество в стоимости - около 216,5 тыс. долларов, тогда как цена Narwhal пока не объявлена и, вероятно, будет выше.

Военная помощь украинцам от Чехии

С начала полномасштабной войны Чехия передала Украине значительные объемы вооружения и техники из своих арсеналов, включая танки, бронемашины, артиллерию и авиационное оборудование.

Недавно в стране начался новый сбор средств на дроны-перехватчики для Украины. Инициативу организовали активисты объединения Skupina D, которые с 2022 года уже передали украинским военным тысячи беспилотников.

В октябре чехи собрали около 595 тысяч долларов всего за двое суток, чтобы приобрести для ВСУ ракету "Фламинго".

Также Чехия стала ключевым координатором масштабной программы по поставке артиллерийских снарядов в сотрудничестве с европейскими партнерами.

