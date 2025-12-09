Україна першою випробує нову чеську ракету, здатну долетіти до Москви
Чеська компанія LPP розробила нову далекобійну крилату ракету Narwhal, яка вже проходить випробування. Надалі її планують передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aktualne.
За даними видання, фінальний етап тестувань відбудеться в Україні - зброю передадуть для перевірки у бойових умовах проти російської армії. Перше бойове застосування попередньо заплановане на січень–лютий 2026 року, а вже у березні в Чехії можуть розпочати серійне виробництво.
Водночас, за оцінками аналітиків Defense Express, Narwhal здатна вражати цілі на відстані до 680 км - цього достатньо, щоб діставати до Москви чи авіабази стратегічних бомбардувальників Енгельс. Ракета має швидкість до 750 км/год та оснащена 120-кілограмовою бойовою частиною, що суттєво перевищує потужність "Шахедів" (50-90 кг).
Крім GPS та інерційної системи, Narwhal має візуальну навігацію, що дозволяє працювати навіть в умовах активної роботи російських систем РЕБ. Розміри ракети становлять 4 метри у довжину, розмах - 2,6 м, маса - 260 кг. Запуск можливий з катапульти, зі злітно-посадкової смуги чи навіть дороги, а також із застосуванням твердопаливного прискорювача.
Аналітики зазначають, що за низкою параметрів Narwhal перевершує американські далекобійні ракети Barracuda 500M, зокрема, за навігацією, частково дальністю та потужністю бойової частини (45–85 кг у Barracuda - ред.). Водночас американська ракета має перевагу у вартості - близько 216,5 тис. доларів, тоді як ціна Narwhal наразі не оголошена і, ймовірно, буде вищою.
Військова допомога українцям від Чехії
Від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні значні обсяги озброєння та техніки зі своїх арсеналів, включно з танками, бронемашинами, артилерією й авіаційним обладнанням.
Нещодавно в країні розпочався новий збір коштів на дрони-перехоплювачі для України. Ініціативу організували активісти об’єднання Skupina D, які з 2022 року вже передали українським військовим тисячі безпілотників.
У жовтні чехи зібрали близько 595 тисяч доларів лише за дві доби, щоб придбати для ЗСУ ракету "Фламінго".
Також Чехія стала ключовим координатором масштабної програми з постачання артилерійських снарядів у співпраці з європейськими партнерами.