Україна першою випробує нову чеську ракету, здатну долетіти до Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Aktualne.

За даними видання, фінальний етап тестувань відбудеться в Україні - зброю передадуть для перевірки у бойових умовах проти російської армії. Перше бойове застосування попередньо заплановане на січень–лютий 2026 року, а вже у березні в Чехії можуть розпочати серійне виробництво.

Водночас, за оцінками аналітиків Defense Express, Narwhal здатна вражати цілі на відстані до 680 км - цього достатньо, щоб діставати до Москви чи авіабази стратегічних бомбардувальників Енгельс. Ракета має швидкість до 750 км/год та оснащена 120-кілограмовою бойовою частиною, що суттєво перевищує потужність "Шахедів" (50-90 кг).

Фото: ракета Narwhal (Narwhal LPP Fima_lpp.com)

Крім GPS та інерційної системи, Narwhal має візуальну навігацію, що дозволяє працювати навіть в умовах активної роботи російських систем РЕБ. Розміри ракети становлять 4 метри у довжину, розмах - 2,6 м, маса - 260 кг. Запуск можливий з катапульти, зі злітно-посадкової смуги чи навіть дороги, а також із застосуванням твердопаливного прискорювача.

Аналітики зазначають, що за низкою параметрів Narwhal перевершує американські далекобійні ракети Barracuda 500M, зокрема, за навігацією, частково дальністю та потужністю бойової частини (45–85 кг у Barracuda - ред.). Водночас американська ракета має перевагу у вартості - близько 216,5 тис. доларів, тоді як ціна Narwhal наразі не оголошена і, ймовірно, буде вищою.