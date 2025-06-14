Украина первой начала бессрочный санитарный обмен пленными: что это значит

Украина первой начала бессрочные санитарные обмены с Россией. Были переданы раненые пленные прямо с линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

Как отмечается, сегодня, 14 июня, состоялся четвертый день обмена по формуле "всех на всех" в двух категориях. Это третий этап возвращения тяжелораненых и тяжело больных военнопленных. Первый этап состоялся 10 июня, второй 12 июня. Также в этот обмен попали военные в возрасте до 25 лет.

"Также сегодня, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, Украина первой начала выполнение процедуры по формуле "бессрочного санитарного обмена"", - говорится в сообщении.

В Стамбуле Украина и Россия договорились не только о возвращении из плена всех пленных с ранениями или болезнями, но и о согласовании порядка упрощенного возвращения раненых военнопленных.

Поэтому сегодня Украина передала российской стороне раненых военнопленных непосредственно с линии фронта.

Украина давно подчеркивает, что вопрос военнопленных является исключительно гуманитарным, и российская сторона впервые согласилась с этим во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

"Раненые и больные военнопленные - это особая категория. Характер травм и ранений, полученных в результате боевых действий, требует специализированного, дорогостоящего и длительного лечения и реабилитации", - отмечают в "Хочу жить".



