ua en ru
Вс, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Аналитик оценил последствия отсутствия экспорта газа для рынка

18:06 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Аналитик оценил последствия отсутствия экспорта газа для рынка Отсутствие экспорта оставило украинский газовый рынок изолированным от Европы (фото: facebook.com gas.tso.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский газовый рынок фактически остается изолированным от европейского: экспорт закрыт, а импорт почти отсутствует. В результате цены по разные стороны границы двигаются в противоположных направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта газового направления аналитической компании ExPro Михаила Свища.

По его словам, по состоянию на 9 сентября цена газа в Европе превысила 78 евро за МВт·ч - самый высокий уровень с декабря 2022 года. В то же время в Украине газ продолжает дешеветь.

Читайте также: Газ в Украине в 2,5 раза дешевле, чем в Европе: почему разрыв цен стал рекордным

"В Европе цены растут, в Украине цены снижаются. Как мы уже так же говорили много раз, что украинский рынок сейчас изолирован от европейского, соответственно, у нас импорта практически нет, экспорт закрыт, и мы варимся на своем рынке", - сказал Свищо.

Снижение происходит на фоне слабого промышленного спроса и переизбытка ресурса в коммерческом сегменте. При этом экспорт, который мог стать дополнительным каналом сбыта для профицитного ресурса, остается закрытым.

"Да, у нас цены вот в последнее время продолжают снижаться, опускаясь до ниже 22 000 грн за 1000 кубометров - это самое низкое значение более года", - заявил Свищо.

В то же время, в Европе ситуация противоположная: цены на газ растут. По словам аналитика, это показывает существенный разрыв между украинским и европейским рынками.

Напомним, согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы от Минэнерго, Украина собирается к зиме накопить в хранилищах 14,6 млрд куб. м газа .

Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что контролируемый экспорт может стать инструментом поддержки газодобычи внутри страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Газ
Новости
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым