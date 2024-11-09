Украина пересекла отметку в 100 ракет собственного производства, - Зеленский

"Первая - наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина. В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям", - сказал президент.

Зеленский уточнил, что речь идет про украинскую артиллерию - в частности, снаряды и наши пушки. Также это дроны разных видов и для разных задач, которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по территории России на все большую глубину.

"Мы будем это наращивать. Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать", - резюмировал глава государства.