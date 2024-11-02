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Стало известно, когда в Украине появятся свои крылатые и баллистические ракеты

Украина, Суббота 02 ноября 2024 12:40
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Стало известно, когда в Украине появятся свои крылатые и баллистические ракеты Фото: стало известно, когда в Украине появятся свои крылатые и баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Уже в 2025 году Украина будет иметь собственные ракеты. Речь идет про крылатые и баллистические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексея Петрова.

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", - сказал он.

По словам Петрова, он уже видел летные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

Изготовление снарядов в Украине

Директор "Спецтехноэкспорта" считает положительным и тот факт, что в Украине развивается собственное, в том числе частное производство, в частности это касается как боеприпасов советского стандарта, так и образца НАТО (155-мм).

"Украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", - добавил Петров.

Производство ракет в Украине

Еще в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляныця". Это оружие украинского производства.

В конце октября глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона рассказал, что некоторые ракеты украинского производства уже прошли апробирование. Но не обошлось без проблем - есть трудности с комплектующими, необходимыми для них.

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