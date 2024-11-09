Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва, - Зеленський

"Перша - наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах", - сказав президент.

Зеленський уточнив, що мова йде про українську артилерію - зокрема, снаряди та наші гармати. Також це дрони різних видів та для різних завдань, які не лише допомогають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по території Росії на все більшу глибину.

"Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - резюмував глава держави.