Україна перетнула позначку в 100 ракет власного виробництва, - Зеленський

Україна нарощує власне виробництво озброєння. В цьому році країна перетнула позначку в 100 ракет.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Перша - наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах", - сказав президент.
Зеленський уточнив, що мова йде про українську артилерію - зокрема, снаряди та наші гармати. Також це дрони різних видів та для різних завдань, які не лише допомогають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по території Росії на все більшу глибину.
"Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, у серпні Зеленський під час заходу до Дня незалежності заявив, що Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Президент конкретизував, що це зброя українського виробництва.
Вже на початку жовтня Зеленський розповів, що Україна створила нову балістичну ракету і вона вже пройшла льотні випробування.
"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - сказав тоді президент.
В листопаді цього місяця директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров повідомив, що вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Він уточнив, що мова йде про крилаті та балістичні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.