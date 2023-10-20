Украина переходит на европейские правила экспорта-импорта электроэнергии: почему это важно

Украина переходит на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспортеров и импортеров электроэнергии. Первое соглашение об этом "Укрэнерго" подписало с румынским оператором Transelectrica.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в Facebook.

По его словам, первый аукцион по продаже доступа к межгосударственному перетоку между Украиной и Румынией в новом формате состоится 2 ноября. Аукцион будет совместным для украинских и румынских компаний и будет проходить на платформе "Укрэнерго". День поставки - 3 ноября.

"Почему это важно? Потому что накануне сложной зимы украинские механизмы распределения доступа к межгосударственным линиям уже не станут препятствием для импорта из Румынии. Они будут синхронизированы с правилами в ЕС", - написал Кудрицкий.

Соглашения с другими странами

Также "Укрэнерго" сделало финальный шаг, требовавшийся от Украины для запуска аукционов по европейским правилам с Венгрией, Словакией и Польшей. В частности, с операторами энергосистем этих стран было подписано соглашение о присоединении к общеевропейской аукционной платформе JAO.

Кудрицкий отметил, что последний шаг - "на стороне европейских коллег". Регуляторы стран-соседей готовят необходимые согласования, после этого "Укрэнерго" начнет совместные аукционы по всем европейским направлениям.

"Беспрепятственный импорт электричества из Европы критически важен для прохождения зимы. Технически мы, как оператор системы, уже создали возможность импортировать в Украину до 1200 МВт мощности, подписанные соглашения позволяют увеличивать количество возможных источников поставки. Однако сегодня препятствием для импорта существуют регуляторные помехи, которые делают импортные операции убыточными. Важно, чтобы до начала холодов эти препятствия были устранены", - добавил Кудрицкий.

Сложная зима

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. По его словам, в осенне-зимний период будут в работе все 9 блоков атомных электростанций. В общей сложности по всей энергосистеме уже добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт. В то же время он предупредил о "тяжелой зиме".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.