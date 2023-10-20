ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна переходить на європейські правила експорту-імпорту електроенергії: чому це важливо

Україна, П'ятниця 20 жовтня 2023 14:43
UA EN RU
Україна переходить на європейські правила експорту-імпорту електроенергії: чому це важливо Фото: Експорт-імпорт електроенергії в Україні відбуватиметься за європейськими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії. Першу угоду про це "Укренерго" підписало з румунським оператором Transelectrica.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького у Facebook.

За його словами, перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго". День поставки - 3 листопада.

"Чому це важливо? Бо напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії. Бо вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", - написав Кудрицький.

Угоди з іншими країнами

Також "Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Зокрема, з операторами енергосистем цих країн підписали угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

Кудрицький зазначив, що останній крок - "на боці європейських колег". Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження, після цього "Укренерго" розпочне спільні аукціони за всіма європейськими напрямками.

"Безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими. Технічно ми, як оператор системи, уже створили можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності, підписані угоди дозволяють збільшувати кількість можливих джерел поставки. Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті", - додав Кудрицький.

Складна зима

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. За його словами, під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Загалом по усій енергосистемі вже додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт. Водночас він попередив про "важку зиму".

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ