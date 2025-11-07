Украина предусмотрела условие остановки экспорта оружия

Отмечается, что Украина восстанавливает полноценный механизм экспорта собственного вооружения. Это новый этап - от производства "для себя" до контролируемой продажи партнерам, чтобы привлекать средства в собственную оборонку.

Кто выдает разрешение на экспорт оружия

При этом процедура остается простой и прозрачной: если компания подпадает под определенные критерии допуска к экспорту и имеет избыточные производственные возможности, не востребованные Силами безопасности и обороны, то она может подать заявку на экспорт в Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК).

В течение 90 дней ГСЭК верифицирует все данные и предоставляет разрешение. В дальнейшем ГСЭК делает межведомственный запрос, Минобороны консолидирует потребности, а решения и рекомендации принимаются коллегиально, с привлечением Сил безопасности и обороны.

При этом частным производителям не обязательно идти через госспецэкспортеров: производитель может воспользоваться услугами госспецэкспортера, частного спецэкспортера, или получить собственные полномочия: как резидент Defenсe City, или отдельным решением Кабмина по конкретному производителю.

Разрешение на экспорт выдается после согласования с Государственной службой экспортного контроля и Межведомственной комиссией при СНБО. Это обеспечивает двойной уровень контроля - технический и безопасностный.

Государство сохраняет контроль за пользователями оружия

Также отмечается, что государство сохраняет полный контроль за конечным пользователем оружия. СНБО формирует и обновляет исчерпывающий перечень стран, в которые разрешено экспортировать украинское оружие. Первые, кто войдет в перечень, это страны, с которыми Украина подписала соглашения по безопасности.

В дальнейшем ни одна единица продукции не может быть перепродана без ведома Украины - действует послеэкспортный контроль, в том числе с привлечением разведки.

Приоритет - фронт. Если Вооруженным силам срочно нужно это оружие, разрешение на экспорт может быть остановлено, или отменено. Безопасность и потребности войска всегда важнее любых экспортных контрактов.