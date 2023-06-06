Украина предвидела подрыв Каховской ГЭС, это не помешает наступлению, - Наев

"Что касается Каховской ГЭС, военное командование заранее предвидела вражеские действия, в том числе и действия по подрыву Каховской ГЭС", - сказал он.

По его словам, существуют соответствующие расчеты, известные военному командованию относительно ущерба, который может наступить в результате разлива воды.

Так, соответствующее командование на этом направлении принимает меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах.

"О препятствии нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие вражеские коварные действия, и соответственно оно не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды", - подчеркнул Наев.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Из-за подрыва дамбы до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. При этом в Днепр попало 150 тонн машинного масла, также есть риск дальнейшей утечки.

В зонах подтопления в Херсонской области возросла опасность взрывоопасных предметов, ведь вражеские минные заграждения оказались под водой, их может снести течение.

Между тем, ряд населенных пунктов оказался под водой из-за техногенной катастрофы.

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