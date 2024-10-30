СМИ написали, что Южная Корея может передать Украине снаряды. Сеул отреагировал

В СМИ появились слухи о том, что Южная Корея рассматривает передачу Украине артиллерийских снарядов. Но они неправдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsis и Dong-A Ilbo .

Что писали СМИ

Как сообщала газета Dong-A Ilbo, неназванный представитель правительства страны рассказал, что Украина последнее время неоднократно просила у Сеула предоставить 155-мм артиллерийские снаряды.

При этом другой источник журналистов отмечал, что соответствующее решение должен принимать Совет национальной безопасности. Также должен быть решен вопрос о том, каким образом осуществлять поставки, - напрямую или через США.

Реакция Сеула

Newsis утверждает, что неназванный высокопоставленный представитель Офиса президента Южной Кореи уже опроверг такие слухи.

"Существует несколько калибров артиллерийских снарядов, включая 105 мм и 155 мм, и Украина никогда не просила нас об артиллерийской поддержке. Неверно говорить, что в настоящее время мы обсуждаем поставку в Украину 155-мм артиллерийских снарядов напрямую", - заявил он.