СМИ написали, что Южная Корея может передать Украине снаряды. Сеул отреагировал
В СМИ появились слухи о том, что Южная Корея рассматривает передачу Украине артиллерийских снарядов. Но они неправдивы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsis и Dong-A Ilbo.
Что писали СМИ
Как сообщала газета Dong-A Ilbo, неназванный представитель правительства страны рассказал, что Украина последнее время неоднократно просила у Сеула предоставить 155-мм артиллерийские снаряды.
При этом другой источник журналистов отмечал, что соответствующее решение должен принимать Совет национальной безопасности. Также должен быть решен вопрос о том, каким образом осуществлять поставки, - напрямую или через США.
Реакция Сеула
Newsis утверждает, что неназванный высокопоставленный представитель Офиса президента Южной Кореи уже опроверг такие слухи.
"Существует несколько калибров артиллерийских снарядов, включая 105 мм и 155 мм, и Украина никогда не просила нас об артиллерийской поддержке. Неверно говорить, что в настоящее время мы обсуждаем поставку в Украину 155-мм артиллерийских снарядов напрямую", - заявил он.
Южная Корея может начать поставки оружия Украине
Напомним, в начале октября стало известно, что Северная Корея отправила в Россию своих солдат. Их планируют использовать для войны против Украины.
На этом фоне в Южной Корее допустили, что изменят свою позицию насчет передачи Украине военной помощи.
В частности, президент страны Юн Сок Йоль заверял, что если КНДР отправит спецназ на войну, его страна окажет "последовательную поддержку" Украине.
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