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Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена, - разведка

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 00:40
Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена, - разведка Фото: Украина вернула из плена еще 64 бойца (t.me/ermaka2022)
Автор: Артур Родивилов

Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала российской стороне священника УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

В Украине священник получил приговор за государственную измену.

"Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих Telegram-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину и может вернуться домой", - сказал он.

По словам разведчика, американец - это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями.

Других подробностей этой части обмена Юсов не сообщил.

Напомним, ранее стало известно, что в среду 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

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Обмен пленными Главное управление разведки
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