Обмен "1000 на 1000": у Путина подтвердили передачу Украине списка имен

Россия готовится к обмену пленными с Украиной в формате "1000 на 1000". В частности, в Кремле уже подготовили и передали список имен.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии " Интерфаксу " заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Песков добавил, что Украина якобы еще не передавала России список имен. В Москве его уже "ждут".

"Мы действительно передали наш список (имен для обмена пленными - ред.)", - отметил он.

Подготовка к обмену пленными

Напомним, Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" во время переговоров в Стамбуле, которые прошли на прошлой неделе.

17 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что такой обмен может произойти уже на этой неделе. Он отмечал, что уже на тот момент работа над списком имен велась.

При этом сегодня, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу возможного масштабного обмена пленными с Россией.

Глава государства рассказал, что Украина уже получила от российской стороны список имен.

К слову, Песков сегодня также заявил, что Россия заинтересована провести такой обмен максимально быстро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.