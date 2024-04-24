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Лубинец опроверг переговоры с РФ по поводу детей и объяснил, что происходит в Катаре

Среда 24 апреля 2024 20:14
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Лубинец опроверг переговоры с РФ по поводу детей и объяснил, что происходит в Катаре Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека (facebook.com.dmytro.lubinets)
Автор: Анастасия Гришкова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина при содействии партнеров возвращает детей, которые незаконно были похищены Россией. Об этом Лубинец заявил во время пребывания в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Лубинца в телемарафоне .

Омбудсмен отметил, что Украина получила ежегодный отчет о правах человека Департамента США, согласно этому документу Россия демонстрирует пренебрежение о правах человека в войне против Украины.

По его словам, те цифры, которые взятые из отчета не отражают реальной ситуации, на самом деле РФ совершает сотни тысяч уголовных преступлений, связанных с гражданскими людьми, пытками, нарушением прав военнопленных.

Лубинец опроверг переговоры с РФ, он добавил, что Украина возвращает детей с депортации при содействии партнеров, в частности Катара.

"Я нахожусь в Катаре. Встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатеру. Именно непосредственно при содействии Катару Украина вернула украинских детей. Также в Катаре находится группа возвращенных детей, которые вместе с родителями проходят психологическую реабилитацию Украины, однако при содействии партнеров", - подчеркнул он.

Депортация украинских детей

С начала начала полномасштабного вторжения в Украину Россия постоянно депортирует украинских детей в оккупированный Крым и Белоруссию и отдаленные районы России.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию вернули 17-летнюю девушку и 16-летнего парня, лишенных родительской опеки.

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