Украина передает производителям Patriot данные об ударах РФ: депутат объяснил зачем

По его словам, Россия постоянно меняет тактику атак - комбинирует баллистические и крылатые ракеты, использует ложные цели и корректирует траектории полета. Эти данные Украина передает производителям систем Lockheed Martin, которые изготавливают ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

"Они (россияне - ред.) пытаются использовать другую тактику и вносят коррективы в свои баллистические ракеты", - отметил Чернев.

В Lockheed Martin отказались комментировать деятельность иностранных военных, но подтвердили, что компания наращивает производство перехватчиков Patriot и ускоряет модернизацию, чтобы противодействовать новым угрозам.

Чернев назвал это "гонкой технологий", подчеркнув, что Украина и Россия пытаются получить технологическое преимущество как на поле боя, так и вне его.