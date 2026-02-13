Украина передает производителям Patriot данные об ударах РФ: депутат объяснил зачем

Украина передает информацию о российских ударах американским производителям Patriot, чтобы помочь усовершенствовать ракеты-перехватчики PAC-3.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью Business Insider.
По его словам, Россия постоянно меняет тактику атак - комбинирует баллистические и крылатые ракеты, использует ложные цели и корректирует траектории полета. Эти данные Украина передает производителям систем Lockheed Martin, которые изготавливают ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.
"Они (россияне - ред.) пытаются использовать другую тактику и вносят коррективы в свои баллистические ракеты", - отметил Чернев.
В Lockheed Martin отказались комментировать деятельность иностранных военных, но подтвердили, что компания наращивает производство перехватчиков Patriot и ускоряет модернизацию, чтобы противодействовать новым угрозам.
Чернев назвал это "гонкой технологий", подчеркнув, что Украина и Россия пытаются получить технологическое преимущество как на поле боя, так и вне его.
PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) - это современная американская ракета-перехватчик для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которую разработала компания Lockheed Martin.
Она предназначена прежде всего для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности, а также может перехватывать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники.
Главная особенность PAC-3 заключается в принципе поражения "hit-to-kill" - ракета уничтожает цель прямым кинетическим ударом без использования взрывной боевой части. Такой подход обеспечивает высокую точность и минимизирует риск разлета обломков.
Дальность перехвата составляет примерно до 35-45 километров в зависимости от модификации, а высота - до около 20 километров. Улучшенная версия PAC-3 MSE имеет большую дальность и лучшую маневренность.
В отличие от предыдущей версии PAC-2, которая использовала осколочно-фугасную боевую часть, PAC-3 является более компактной, что позволяет размещать больше ракет на одной пусковой установке.
Это повышает возможности системы по одновременному отражению массированных атак. Ракеты PAC-3 применяются для противодействия современным ракетным угрозам, в частности баллистическим.
Напомним, вчера министр обороны Германии Борис Писториус по итогам "Рамштайна" заявил, что Украина может получить 35 ракет PAC-3 для Patriot.
Перед тем западная пресса писала, что из-за критической нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, что позволяло российским баллистическим ракетам беспрепятственно атаковать электростанции.
