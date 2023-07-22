Германия в ближайшее время передаст Украине новые зенитные снаряды, - Bild

Германия предоставит в ближайшее время Украине новые зенитные снаряды. Они должны будут поступить в передовые части ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Чтобы нарастить производство зенитных снарядов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония).

"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Издание отмечает, что Берлин поставил в Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Их используют, в том числе, для защиты украинских городов от российских обстрелов.

Они выстреливают до 20 снарядов за одну очередь. Но из-за дефицита боеприпасов украинские зенитчики вынуждены экономить и стрелять очередями по пять снарядов.

Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч штук. ︎

Военная помощь Украине от Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявляла, что Германия выделит для Украины 381 млн евро помощи. Деньги пойдут на гуманитарные нужды.

При этом говорилась, что Берлин намерен передать Украине еще десятки зенитных установок Gepard. Речь идет о 45 зенитках.

13 июля в правительстве Германии заявили, что Берлин уже передал новый пакет военной помощи Украине, в который вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, "зенитки" против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

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