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Украина получила от США все обещанные танки Abrams

Вторник 17 октября 2023 17:39
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Украина получила от США все обещанные танки Abrams Фото: танк Abrams (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams американского производства, которые обещал передать военным президент США Джо Байден.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл "Голоса Америки".

"Все украинцы, тренировавшиеся на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", - сказал он.

Однако О'Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время. По его словам, "украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск".

Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", - подчеркнул он.

Танки Abrams для Украины.

25 января американский президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года. Позже стало известно, что Украина получит танки версии М1А1, чтобы ускорить их поставки.

В июле стало известно, что военнослужащие ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

А 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что танки уже прибыли, сейчас идет подготовка к усилению ими бригад.

The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Украине предстоит получить 31 танк Abrams, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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