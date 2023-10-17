ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams

Вівторок 17 жовтня 2023 17:39
UA EN RU
Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams Фото: танк Abrams (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл "Голосу Америки".

"Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків", - сказав він.

Однак О'Доннелл зауважив, що для того, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час. За його словами, "українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ".

Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки", - підкреслив він.

Танки Abrams для України

25 січня американський президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні свої танки Abrams до кінця цього року. Пізніше стало відомо, що Україна отримає танки версії М1А1 аби прискорити їх постачання.

У липні стало відомо, військовослужбовці ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

А 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що танки вже прибули, наразі триває підготовка до підсилення ними бригад.

The Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Україна має отримати 31 танк Abrams, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
Британська розвідка оцінила здатність російської армії захопити Авдіївку
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу