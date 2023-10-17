Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл "Голосу Америки".

"Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків", - сказав він.

Однак О'Доннелл зауважив, що для того, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час. За його словами, "українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ".

Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки", - підкреслив він.

Танки Abrams для України

25 січня американський президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні свої танки Abrams до кінця цього року. Пізніше стало відомо, що Україна отримає танки версії М1А1 аби прискорити їх постачання.

У липні стало відомо, військовослужбовці ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

А 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що танки вже прибули, наразі триває підготовка до підсилення ними бригад.

The Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Україна має отримати 31 танк Abrams, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

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