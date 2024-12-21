Украина получила от Польши вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP

В Украину было доставлено два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP. Вертолеты будут использоваться для учений и занятий будущих пилотов, которые учатся в университете.

"В сотрудничестве с Министерством внутренних дел и администрации и Агентством военного имущества, выполняя решение Министра внутренних дел и администрации, Государственное агентство стратегических резервов передало Украине в качестве помощи три вертолета из имущества полиции", - сообщили в Государственном агентстве стратегических резервов Польши

Фото: Украина получила от Польши вертолеты (facebook.com/rzadowaagencjarezerwstrategicznych)

Bell 412-HP - многоцелевой вертолет, разработанный американской компанией Bell Helicopter. Модель является модернизированной версией Bell 412 с улучшенными характеристиками. Вертолет оснащен четырехлопастным ротором и мощными двигателями, обеспечивающими высокую надежность и производительность.

Используется для различных задач, в том числе спасательных операций, перевозки грузов и пассажиров, а также в военных целях. Благодаря своей универсальности и прочности Bell 412-HP популярен во многих странах мира.

Ми-8 - универсальный многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро Миля. Его впервые подняли в воздух в 1961 году, после чего он стал одним из самых массовых и распространенных в мире.

Ми-8 используется для перевозки грузов, пассажиров, военных операций, медицинских эвакуаций и спасательных миссий. Он отличается надежностью, большой грузоподъемностью и возможностью работать в сложных климатических условиях.

Стоит напомнить, что в начале этого года Германия заявила о поставках Украине шести списанных вертолетов Sea King MK41. Это спасательные и поисковые вертолеты, которые имеют небольшие наступательные возможности - они оснащены пулеметами калибра 12,7 мм.