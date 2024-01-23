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Германия передаст Украине шесть вертолетов Sea King

Вторник 23 января 2024 22:51
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Германия передаст Украине шесть вертолетов Sea King Архивное фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 23 января, объявила о выделении Украине шести многоцелевых вертолетов Sea King.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Отмечается, что Писториус сегодня принял участие в виртуальном заседании "Раштайна".

Там он объявил о том, что Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

Эта помощь предоставляется в дополнение к основным направлениям, а именно усиление противовоздушной обороны Украины.

Sikorsky S-61 Sea King

Транспортный вертолет. Построен фирмой "Sikorsky Aero Engineering Corporation".

Вертолет разработан в соответствии с контрактом, заключенным ею 24 декабря 1957 года с ВМС США. Первый полет опытного образца вертолета состоялся 11 марта 1959 года. Серийное производство было начато в 1961 году.

Было построено 796 вертолетов S-61 всех модификаций; кроме того, по лицензии построено более 600 вертолетов. Ранее Украина получала такие вертолеты от Великобритании.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.

Начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что в рамках очередного заседания в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия.

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