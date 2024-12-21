Україна отримала від Польщі гелікоптери Мі-8 та Bell 412-HP

До України було доставлено два гелікоптери Мі-8 та один Bell 412-HP. Гелікоптери будуть використовуватись для навчань та занять майбутніх пілотів, які навчаються в університеті.

"У співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та Агентством військового майна, виконуючи рішення Міністра внутрішніх справ та адміністрації, Державне агентство стратегічних резервів передало Україні в якості допомоги три гелікоптери з майна поліції", - повідомили у Державному агентстві стратегічних резервів Польщі

Фото: Україна отримала від Польщі гелікоптери (facebook.com/rzadowaagencjarezerwstrategicznych)

Bell 412-HP - багатоцільовий вертоліт, розроблений американською компанією Bell Helicopter. Модель є модернізованою версією Bell 412 із поліпшеними характеристиками. Вертоліт оснащений чотирилопатевим ротором і потужними двигунами, що забезпечують високу надійність та продуктивність.

Використовується для різноманітних завдань, зокрема рятувальних операцій, перевезення вантажів і пасажирів, а також у військових цілях. Завдяки своїй універсальності та міцності Bell 412-HP популярний у багатьох країнах світу.

Мі-8 - універсальний багатоцільовий гелікоптер, розроблений конструкторським бюро Міля. Його вперше підняли в повітря в 1961 році, після чого він став одним із наймасовіших і найпоширеніших у світі.

Мі-8 використовується для перевезення вантажів, пасажирів, військових операцій, медичних евакуацій і рятувальних місій. Він відзначається надійністю, великою вантажопідйомністю та можливістю працювати в складних кліматичних умовах.

Варто нагадати, що на початку цього року Німеччина заявила про постачання Україні шести списаних вертольотів Sea King MK41. Це рятувальні та пошукові вертольоти, які мають невеликі наступальні можливості - вони оснащені кулеметами калібру 12,7 мм.