МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно заявлению, совет завершил обзор сделки с Украиной о предоставлении финансирования на 4 года, что позволило немедленно выделить стране деньги.

"Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена", - говорится в заявлении.

При этом в МВФ уточнили, что власти согласились на корректирующие меры и пересмотрели сроки ключевых реформ, подтвердив свою приверженность достижению целей в области фискальной политики, управления, борьбы с коррупцией, энергетического и финансового секторах.

Также в заявлении сказано, что с учетом нового транша общая сумма выплат МВФ в рамках сделки составит уже 2,2 млрд долларов.

Помимо этого, исполнительный совет завершил консультации по статье IV 2026 года, которая была сосредоточена на политике сохранения макроэкономической стабильности в период войны, а также поддержки перехода Украины к динамичной рыночной экономике, которая соответствует целям вступления в ЕС.