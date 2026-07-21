ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов

04:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Что сказали в МВФ о выделении кредита?
aimg Эдуард Ткач
МВФ выделил Украине транш в размере 690 млн долларов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (president.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредитного в размере 690 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно заявлению, совет завершил обзор сделки с Украиной о предоставлении финансирования на 4 года, что позволило немедленно выделить стране деньги.

"Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена", - говорится в заявлении.

При этом в МВФ уточнили, что власти согласились на корректирующие меры и пересмотрели сроки ключевых реформ, подтвердив свою приверженность достижению целей в области фискальной политики, управления, борьбы с коррупцией, энергетического и финансового секторах.

Также в заявлении сказано, что с учетом нового транша общая сумма выплат МВФ в рамках сделки составит уже 2,2 млрд долларов.

Помимо этого, исполнительный совет завершил консультации по статье IV 2026 года, которая была сосредоточена на политике сохранения макроэкономической стабильности в период войны, а также поддержки перехода Украины к динамичной рыночной экономике, которая соответствует целям вступления в ЕС.

Украина и МВФ

Напомним, на днях новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что решение МВФ по кредиту в размере 290 млн долларов будет принято в понедельник. Его заявление было сделано после того, как он провел разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.

Также мы писали, что эксперты МВФ считают, что Украина может стать одной из самых быстрорастущих экономик Европы в ближайшие 5 лет. Однако этот прогноз основывается на сценарии масштабного восстановления страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МВФ Война в Украине
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне