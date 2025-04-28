Валютный рынок Украины и мировые торговые войны: НБУ спрогнозировал последствия

Торговые войны в апреле пока почти не повлияли на экономику и валютный рынок Украины. В дальнейшем возможны как негативные, так и позитивные эффекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП ) НБУ 16 апреля во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Как отмечается в сообщении, улучшение ситуации на валютном рынке и активизация поступлений внешней помощи обеспечили рост международных резервов Украины до 42,4 млрд долларов по итогам марта.

Ожидается, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.

"Таким образом, резервы будут оставаться на высоком уровне, а НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке путем компенсации дефицита валюты в частном секторе и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", - заявили в НБУ.

Торговые войны

Как отметили в НБУ, обострение торговых противостояний в мире в начале апреля не имело существенного влияния на украинскую экономику или валютный рынок. Прямые потери от введения 10% пошлины со стороны США ожидаются незначительными, ведь экспорт в США составляет лишь 2,2% общего экспорта украинских товаров.

"Кроме того, учитывая невысокий уровень тарифной нагрузки по сравнению с другими странами, можно ожидать сохранения конкуретоспособности на американском рынке украинской продукции, в том числе и металлургии", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, косвенные потери Украины от торговых войн могут быть связаны с возможным сужением совокупного спроса в мире, однако пока этот эффект не реализовался, тогда как нефть в ожидании охлаждения мировой экономики уже подешевела, что создает дополнительный импульс для снижения инфляции.