Валютный рынок Украины и мировые торговые войны: НБУ спрогнозировал последствия
Торговые войны в апреле пока почти не повлияли на экономику и валютный рынок Украины. В дальнейшем возможны как негативные, так и позитивные эффекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 16 апреля во время которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Как отмечается в сообщении, улучшение ситуации на валютном рынке и активизация поступлений внешней помощи обеспечили рост международных резервов Украины до 42,4 млрд долларов по итогам марта.
Ожидается, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
"Таким образом, резервы будут оставаться на высоком уровне, а НБУ и в дальнейшем будет обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке путем компенсации дефицита валюты в частном секторе и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", - заявили в НБУ.
Торговые войны
Как отметили в НБУ, обострение торговых противостояний в мире в начале апреля не имело существенного влияния на украинскую экономику или валютный рынок. Прямые потери от введения 10% пошлины со стороны США ожидаются незначительными, ведь экспорт в США составляет лишь 2,2% общего экспорта украинских товаров.
"Кроме того, учитывая невысокий уровень тарифной нагрузки по сравнению с другими странами, можно ожидать сохранения конкуретоспособности на американском рынке украинской продукции, в том числе и металлургии", - говорится в сообщении.
По оценке НБУ, косвенные потери Украины от торговых войн могут быть связаны с возможным сужением совокупного спроса в мире, однако пока этот эффект не реализовался, тогда как нефть в ожидании охлаждения мировой экономики уже подешевела, что создает дополнительный импульс для снижения инфляции.
Напомним, президент США Дональд Трамп начал торговые войны и ввел 10% пошлину на импорт из всех стран мира. Повышенные пошлины также были введены для ряда стран, но затем отменены (кроме Китая).
Эксперты отмечают, что главным фактором, который влияет на валютный рынок Украины, является война и все, что с ней связано. Торговые войны могут повлиять лишь опосредованно.
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