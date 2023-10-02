Украина получила техники от Германии на 3,3 млрд евро, это рекорд среди других стран

За девять месяцев Германия уже одобрила экспорт вооружений на сумму, которая больше прошлогодних показателей.

В 2022 году поставки вооружений составляли 8,35 млрд евро, в этом году они уже составляют 8,76 млрд евро.

Украина крупнейший получатель оружия

Федеральное правительство одобрило экспорт военной техники в Украину на сумму 3,3 миллиарда евро в первые три квартала года.

Отмечается, что это делает Украину крупнейшим получателем немецкого экспорта вооружений.

Вторым по величине получателем немецкого экспорта вооружений с объемом чуть более миллиарда евро является Венгрия, за ней следуют США с 467 миллионами евро.

Более 90% утвержденного экспорта было направлено в страны ЕС и НАТО или близким партнерам, таким как Украина и Южная Корея.

Рекорд по экспорту оружия еще не избит

Издание пишет, что это уже вторая по величине сумма экспорта в истории Германии. Только в 2021 году эта цифра была еще выше - 9,35 миллиарда евро.

"Для сравнения: за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель отметка в 6 миллиардов была превышена лишь пять раз", - говорится в материале.

Помощь от Германии

Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, которые предоставляют Украине военную помощь. Так, наши защитники получали от Берлина танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны, различные виды артиллерии и тому подобное.

В пакете военной помощи от 17 августа Германия передала ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

В конце сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в него вошли грузовики, терминалы спутниковой связи