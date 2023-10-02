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Україна отримала техніки від Німеччини на 3,3 млрд євро, це рекорд серед інших країн

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина схвалила експорт військової техніки в Україну на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали цього року.

Про це заявило Міністерство економіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За дев'ять місяців Німеччина вже схвалила експорт озброєнь на суму, яка більша за тогорічні показники. 

У 2022 році поставки озброєнь становили 8,35 млрд євро, цього року вони вже становлять 8,76 млрд євро.

Україна найбільший одержувач зброї

Федеральний уряд схвалив експорт військової техніки в Україну на суму 3,3 мільярда євро в перші три квартали року.

Зазначається, що це робить Україну найбільшим одержувачем німецького експорту озброєнь. 

Другим за величиною одержувачем німецького експорту озброєнь з обсягом трохи більше мільярда євро є Угорщина, за нею йдуть США з 467 мільйонами євро. 

Понад 90% затвердженого експорту було направлено в країни ЄС і НАТО або близьким партнерам, таким як Україна і Південна Корея.

Рекорд з експорту зброї ще не побитий

Видання пише, що це вже друга за величиною сума експорту в історії Німеччини. Лише 2021 року ця цифра була ще вищою - 9,35 мільярда євро. 

"Для порівняння: за 16 років правління канцлерки Ангели Меркель позначку в 6 мільярдів було перевищено лише п'ять разів", - йдеться в матеріалі. 

Допомога від Німеччини

Зазначимо, що Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають Україні військові допомогу. Так, наші захисники отримували від Берліна танки Leopard, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони, різні види артилерії тощо.

У пакеті військової допомоги від 17 серпня Німеччина передала ЗСУ дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Наприкінці вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до нього увійшли вантажівки, термінали супутникового звʼязку 

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