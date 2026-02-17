ua en ru
Украина получила словацкие МиГ-29: Братислава компенсирует их F-16

Словакия, Украина, Вторник 17 февраля 2026 06:21
Украина получила словацкие МиГ-29: Братислава компенсирует их F-16 Фото: истребитель (armyinform)
Автор: Никончук Анастасия

Братислава намерена усилить национальную систему противовоздушной обороны после передачи советских истребителей Украине. Речь идет о дополнительной закупке современных американских самолетов, однако сроки их возможного получения вызывают вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Закупка F-16V после передачи МиГ-29

Словакия рассматривает возможность приобретения еще четырех истребителей F-16V Block 70/72 Viper. Решение связано с передачей всего парка МиГ-29 украинским Воздушным силам, что создало пробелы в национальной системе обороны.

О намерении расширить авиационный парк заявил премьер-министр Роберт Фицо по итогам визита в США.

По данным Defence Industry Europe, Братислава направила запрос на поставку от четырех до восьми самолетов, рассчитывая получить их в максимально сжатые сроки.

Ранее вице-премьер Роберт Калиняк сообщал об одобрении продажи со стороны Госдепартамента США, однако на ресурсах DSCA публичной информации пока нет.

Это вызвало обсуждение среди экспертов, которые не исключают, что инициатива может быть направлена на углубление сотрудничества с Вашингтоном в условиях изменения ситуации безопасности в Центральной Европе.

Сроки поставок под вопросом

Аналитики Defense Express указывают на риски задержек. По контракту 2018 года Словакия ожидала поставок 14 самолетов более пяти лет вместо запланированных четырех.

Кроме того, производственные мощности Lockheed Martin остаются загруженными заказами других стран, включая Тайвань.

Эксперты допускают, что заявления о быстрых поставках могут касаться завершения предыдущего заказа, а не абсолютно новых машин.

Напоминаем, что украинские беспилотные аппараты планируют оснастить разведывательными SAR-радарами французской компании Harmattan AI. Использование таких систем позволит вести наблюдение и сбор данных вне зависимости от погодных условий и времени суток, что расширит возможности аэроразведки.

Отметим, что в Нидерландах сообщили о предположительной возможности взлома программного обеспечения американских истребителей F-35, однако эксперты сомневаются в успешной практической реализации такого доступа.

