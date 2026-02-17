Мировая премьера в Украине: ВСУ получат секретную разработку Франции для беспилотников
Украинские беспилотники получат разведывательные SAR-радары французской компании Harmattan AI, что позволит осуществлять разведку независимо от погодных условий.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор компании в интервью изданию Le Grand Continent.
Таким образом, разработка французских инженеров решит одну из самых больших проблем современной аэроразведки - зависимость от видимости и погодных факторов.
Что такое SAR-радар
В отличие от обычных камер, SAR-радар (Synthetic Aperture Radar) - это активная система дистанционного зондирования. Она использует микроволновое излучение для создания детализированных изображений земной поверхности.
Такие радары позволяют получать качественные снимки территории при любой погоде - во время дождя, сильного тумана или облачности.
Кроме того, качество изображения не зависит от освещения, что позволяет проводить разведку днем и ночью.
Стратегическое партнерство и опыт Украины
Генеральный директор Harmattan AI также отметил, что европейским производителям есть чему поучиться у украинских компаний. По его словам, Украина за годы войны (с 2014 года) выстроила уникальную индустрию, которая адаптируется к требованиям фронта буквально каждую неделю.
Он подчеркнул важность понимания ограничений современного поля боя, в частности условий радиоэлектронной борьбы, когда могут быть недоступны радиосвязь или GPS-навигация. По его словам, промышленная кооперация имеет не только коммерческое измерение, но и технологическое - с точки зрения сбора данных и анализа реального опыта современной войны.
Особое внимание в рамках кооперации уделяется изучению условий радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Французская сторона заинтересована в сборе данных о работе систем в ситуациях, когда невозможно использовать радиосвязь или навигацию через GPS.
Какие дроны получат новые "глаза"
Хотя официальный список моделей не разглашается, известно о стратегическом партнерстве между Harmattan AI и украинским авиационным холдингом Skyeton, заключенном в октябре 2025 года.
В рамках этого сотрудничества планируется интеграция сенсорных технологий французов с украинским беспилотным комплексом Raybird. Именно этот дрон может стать одним из первых носителей новейших радаров, что значительно расширит его возможности на фронте.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский "приоткрыл завесу" первого немецко-украинского завода дронов для ВСУ.
Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу.