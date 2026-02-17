В Нидерландах похвастались, что могут "взломать" код F-35, - Defense Express

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Возможность получения расширенного доступа к программному обеспечению истребителя F-35 теоретически существует, но ее практическая реализация остается спорной.

Идея заключается в том, что такой доступ позволил бы операторам самостоятельно поддерживать боеспособность самолета, интегрировать новое вооружение и адаптировать системы без критической зависимости от США.

На это вскользь намекнул представитель оборонного ведомства Нидерландов, сравнив процесс с "джейлбрейком" смартфона - получением полного доступа к системе. При этом он признал, что не может раскрывать подробности, а технических подтверждений существования такого механизма нет.

Ключевая зависимость операторов F-35 связана не только с программным кодом, но и с файлами миссионных данных (Mission Data File), которые определяют работу сенсоров, боевые алгоритмы и уровень малозаметности самолета.

Их формирует специализированное подразделение военно-воздушных сил США на основе данных из глобального флота F-35, что фактически оставляет Вашингтону контроль над боевыми возможностями машины.

К тому же сам уровень технологического доступа различается между партнерами программы. Самые широкие возможности имеет Великобритания благодаря глубокому участию ее оборонной промышленности в создании самолета.

Также Израиль эксплуатирует модифицированную версию с собственными системами. Расширенный доступ в свое время предлагали Японии. Нидерланды же имеют ограниченный статус в программе, что ставит под сомнение их способность самостоятельно изменять программную архитектуру самолета.

Даже в случае гипотетического доступа к программному обеспечению операторы F-35 остаются зависимыми от США из-за контроля над производством ключевых компонентов, логистикой и системами технического обслуживания.

Европейские предприятия выполняют преимущественно финальную сборку самолетов, тогда как критические технологии и долгосрочная поддержка остаются под контролем американской стороны. Поэтому полностью независимая эксплуатация F-35 без участия США пока выглядит маловероятной, даже если отдельные технические ограничения теоретически можно обойти.