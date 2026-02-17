ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Нидерландах похвастались, что могут "взломать" код F-35, - Defense Express

Нидерланды, Вторник 17 февраля 2026 02:25
UA EN RU
В Нидерландах похвастались, что могут "взломать" код F-35, - Defense Express Фото: истребитель F-35 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Нидерландах заявили, что якобы способны взломать код программного обеспечения американских истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Возможность получения расширенного доступа к программному обеспечению истребителя F-35 теоретически существует, но ее практическая реализация остается спорной.

Идея заключается в том, что такой доступ позволил бы операторам самостоятельно поддерживать боеспособность самолета, интегрировать новое вооружение и адаптировать системы без критической зависимости от США.

На это вскользь намекнул представитель оборонного ведомства Нидерландов, сравнив процесс с "джейлбрейком" смартфона - получением полного доступа к системе. При этом он признал, что не может раскрывать подробности, а технических подтверждений существования такого механизма нет.

Ключевая зависимость операторов F-35 связана не только с программным кодом, но и с файлами миссионных данных (Mission Data File), которые определяют работу сенсоров, боевые алгоритмы и уровень малозаметности самолета.

Их формирует специализированное подразделение военно-воздушных сил США на основе данных из глобального флота F-35, что фактически оставляет Вашингтону контроль над боевыми возможностями машины.

К тому же сам уровень технологического доступа различается между партнерами программы. Самые широкие возможности имеет Великобритания благодаря глубокому участию ее оборонной промышленности в создании самолета.

Также Израиль эксплуатирует модифицированную версию с собственными системами. Расширенный доступ в свое время предлагали Японии. Нидерланды же имеют ограниченный статус в программе, что ставит под сомнение их способность самостоятельно изменять программную архитектуру самолета.

Даже в случае гипотетического доступа к программному обеспечению операторы F-35 остаются зависимыми от США из-за контроля над производством ключевых компонентов, логистикой и системами технического обслуживания.

Европейские предприятия выполняют преимущественно финальную сборку самолетов, тогда как критические технологии и долгосрочная поддержка остаются под контролем американской стороны. Поэтому полностью независимая эксплуатация F-35 без участия США пока выглядит маловероятной, даже если отдельные технические ограничения теоретически можно обойти.

Американские самолеты в Украине: последние новости

Тем временем в Украине создали эскадрилью (подразделение в военно-воздушном флоте) F-16, в которую входят украинские, американские и нидерландские пилоты. Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.

При этом еще в 2023 году в Воздушных силах ВСУ допускали, что при наличии соответствующей военно-учетной специальности иностранцы могут служить как пилоты или специалисты инженерно-авиационного состава. Однако официально такой службы никогда не подтверждали.

Впрочем, американская авиация не будет для Украины основной. Главными типами боевых самолетов ВС ВСУ планируется сделать Gripen и Rafale - два современных истребителя, которые вместе могут пополнить авиафлот Украины на 250 единиц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ
Делегация Украины уже в Женеве: Умеров назвал ожидания от переговоров с РФ
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"