В Украине представили бронированный НРК "Бандура" с защитой от РЭБ

Украинская компания BlueBird Tech показала обновленную версию наземного роботизированного комплекса "Бандура", получившего защиту от пуль и Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что инженеры улучшили систему управления платформой, сделав НРК более маневренным и стабильным при движении по бездорожью. Ключевым обновлением стал Starlink для обеспечения связи в условиях активной работы вражеских РЭБ.

Таким образом "Бандура" получает дополнительный резервный канал связи, что значительно повышает живучесть комплекса и эффективность выполнения миссий в самых сложных условиях фронта.

Отдельно инженеры модернизировали систему видеонаблюдения. На платформу установили дополнительные камеры, которые также могут работать через Starlink. Кроме того, НРК "Бандура" получила усиленную защиту корпуса, защищающую ее от стрелкового оружия и обломков.

Характеристики НРК

Комплекс имеет модульную платформу, электрическую силовую установку и систему дистанционного управления через ELRS. Благодаря низкому центру тяжести, широким колесам и независимому приводу каждого колеса, "Бандура" способна эффективно передвигаться по сложной местности.

Технические характеристики НРК "Бандура"