Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от Польши

Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink. Они должны обеспечить надежную связь в учреждениях критической инфраструктуры и на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, новые терминалы Starlink обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, - больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры.

"Старлинки" будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости", - отметил министр.

Он добавил, что из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна. Поэтому Starlink должны помочь в этой ситуации.

Министр рассказал, что благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего - 29 500 - именно от Польши.

"Благодарны вице-премьер-министру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость. Благодаря международной поддержке продолжаем оставаться на связи даже в самых сложных условиях", - подчеркнул Федоров.

Starlink в Украине

Спутниковая сеть Starlink с начала полномасштабной войны обеспечивает критическую связь в Украине в зоне боевых действий и на освобожденных территориях. Впрочем, в течение лет неоднократно говорилось о риске блокировки работы терминалов.

В частности этот вопрос актуализировался после остановки военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Как писало Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона угрожала отключить Украину от Starlink.