Украина получила противоминный корабль от Нидерландов: еще один ожидают до конца года

В Украину прибыла делегация из Нидерландов во главе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом. https://www.rbc.ua/ukr/news

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

Как рассказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия. А также необходимость обмена опытом ведения современной технологической войны для усиления обеих сторон.

"Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией", - заявил Неижпапа.

По его словам, недавно от партнеров Украина получила противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается.

Что известно об Alkmaar

Противоминный корабль типа Alkmaar - это современный военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин. Суда оборудованы специальными сонарными системами для обнаружения мин и дистанционными или дистанционно управляемыми аппаратами для их обезвреживания.

Alkmaar оснащен современными навигационными и коммуникационными системами, что позволяет экипажу безопасно выполнять задачи даже в сложных морских условиях. Корабли этого типа активно используются для охраны важных морских маршрутов и портов, обеспечивая безопасность судоходства.