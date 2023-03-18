США намерены выделить Украине 7,4 млрд долларов до сентября

Соединенные Штаты намерены до сентября 2023 года передать Украине 7,4 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт миссии США в ООН.